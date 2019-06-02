تكلفة زيارة ترامب الى لندن ستصل الى 30 مليون دولار في 3 أيام

2019/06/02 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المنتظر أن تبلغ تكلفة زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى لندن الأسبوع المقبل أكثر من 31 مليون دولار، وهذا يعني أن كل يوم من

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