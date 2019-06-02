برئاسة القائد العام للقوات المسلحة .. مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعه الدوري

2019/06/02 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبدالمهدي، وخصص الاجتماع للتداول في

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