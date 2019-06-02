شوقية عروق منصور - حدث في يوم العيد

2019/06/02 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شوقية_عروق_منصور قصة قصيرة حدث في يوم العيد شوقية عروق منصور كنت متباهية بثوبي المخملي الأحمر ، أذكر أن أمي اشترت قطعة قماش المخمل من جارتنا أم خليل التي كانت تزور مدينة القدس بمناسبة عيد الميلاد على زمن "بوابة مندلبوم " كانت أم خليل تقول لأمي " حجة وفرجه " وفعلاً عندما كانت تعود من زيارة الأماكن المقدسة و اقاربها في مدينة القدس ، كان أول عمل تقوم به في اليوم التالي اللف على بيوت الحارة وتسليم ......

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