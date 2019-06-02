الامن الوطني يناقش أوضاع كركوك

2019/06/02 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعه الدوري، اليوم الاحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي، وخصص الاجتماع للتداول في اوضاع محافظة كركوك، بحضور محافظ كركوك وقائد العمليات في المحافظة، حيث تم تقييم وضع المحافظة من جميع النواحي الادارية والأمنية والخدمية.وقال عادل عبد المهدي، ان "الوضع الأمني في محافظة كركوك مسيطر عليه رغم التداخلات والتعقيدات، ويجب المضي بالحلول الأمنية وان تعزز بجهود سياسية وتعاون تام بين جميع الاطراف دون استبعاد لأية جهة، وتعزيز القانون وتمكين القوات المسلحة والاجهزة الأمنية من القيام بواجباتها".

وأضاف، ان "يجب الابتعاد عن التصريحات التي لا تخدم الأمن والاستقرار في المحافظة، مؤكدا، ان داعش هو العدو الوحيد ويجب الاستمرار بملاحقة بقاياه".

وأضاف، ان "تنوع محافظة كركوك والتداخلات الحاصلة فيها تستدعي التعاون ما بين الحكومة الاتحادية والمحلية وحكومة الاقليم مشيرا الى، ان التفجيرات بالعبوات الناسفة تم تضخيمها بشكل كبير والمبالغة فيها الى جانب التصريحات الاعلامية التصعيدية".

وقرر مجلس الامن الوطني المصادقة على التوصيات الخاصة بوضع دوائر الاصلاح في محافظة نينوى وتخفيض اعداد السجناء فيها.انتهى/ف

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