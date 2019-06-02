2019/06/02 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، ضبط شاحنات محملة بمواد طبية مهربة في إحدى نقاط التفتيش ببغداد، مشيرة الى أن الشاحنات المضبوطة دخلت بتواطؤ “عناصر فاسدة”.وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفرزة الضبط الخاصة بالمفتش العام لوزارة الداخلية تمكنت من ضبط 4 شاحنات محملة بمواد وعُدد طبية مهربة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن ضبط مواد طبية مهربة في بغداد دخلت بتواطؤ “عناصر فاسدة” وكالة خطوة برس.

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