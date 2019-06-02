لجنة نيابية تعد باجتماع مشترك للجهات الحكومية المرتبطـة بهيئة المنافذ الحدوديـة لمعالجة حالات الفساد وضبط ادارة المنافذ

2019/06/02 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي عقد اجتماع مشترك يضم جميع الاطراف المرتبطة بهيئة المنافذ الحدودية والوزارات المعنية وبحضور اللجان النيابية المختصة ، لمعالجة المشاكل التي تواجهها الهيئة ووضع الحلول لها .ودعا عضو اللجنة النائب رائد فهمي خلال لقائه رئيس الهيئة كاظم العقابي الى تزويد اللجنة النيابية بالكتب والمخاطبات الرسمية لمتابعتها ، […]

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