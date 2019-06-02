وزير الشباب يبحث مع شركة ايرانية اخر مستجدات العمل في ملعب الزوراء

2019/06/02 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بحث وزير الشباب والرياضة احمد رياض، اليوم الاحد، خلال استقباله الشركة الايرانية المنفذة لملعب الزوراء الرياضي اخر مستجدات العمل في المشروع.وقال رياض لمدير الشركة، الذي شرح المشاكل المالية التي تواجههم لانجاز المشروع وفق المخطط الزمني، بحسب بيان للوزارة، إنه “اعرف جميع المشاكل المالية وانا رجل عملي اصدق ما آرى ولا احب ان […]

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