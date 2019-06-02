مسؤول كردي يدعو حزبي طالباني وبارزاني الى إيقاف حملاتهما الإعلامية ضد بعضهما البعض

2019/06/02 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا صلاح الدين بهاء الدين،اليوم الأحد، الحزبين الكرديين الحاكمين/الإتحاد الوطني ، الديمقراطي الكردستاني/ الى إيقاف التصعيد الإعلامي بينهما، لتجنيب الإقليم مخاطر لا تحمد عقابها، والبدء بحوار لحل المشكلات بينهما.ونقلت وسائل الإعلام الكردية عن صلاح الدين بهاء الدين الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني قوله إن التهديدات الداخلية القائمة بين الاطراف الرئيسة تقف عائقا بوجه أي […]

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