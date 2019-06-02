نائب: التحالفات القائمة على اساس المصالح نهايتها التفكك

2019/06/02 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الاحد، ان اي تحالفات على تبنى اساس مصالح ضيقة ومكاسب حزبية هي تحالفات “هشة وعوجاء” ونهايتها التفكك.وقال العقابي في حديث تابعته /ميديا نيوز /، إن “الخلافات والانشقاقات التي حصلت وتحصل داخل القوى السياسية هو امر متوقع، لأن الآلية والظروف والاهداف التي شكلت من خلالها […]

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