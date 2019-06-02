اسايش اربيل تحرر مختطفا هنديا وتعتقل الخاطفين بعد ساعات من العملية

2019/06/02 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (امن) اربيل باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن تحرير شخص مختطف واعتقال العصابة التي قامت بخطفه.وجاء في بيان للمديرية ورد لشفق نيوز، انه في الساعة 11 والنصف من ليلة امس قام المتهمون (ريباز قادر صالح وعبدالستار قادر صالح وازين مصطفى) في بلدة عنكاوه بخطف مواطن من الجنسية الهندية باسم (نصارا احمد غفور شريف) فيما كان احد اشقاء المتهمين (ريباز وعبدالستار) على علم بالعملية ويراقب عملية الخطف.واضاف البيان انه وفقا لاعترافات المتهمين المرفقة نصا مع البيان قام المتهمون بتصوير عملية الخطف فيديويا وارسلوا الشريط المصور لشقيق الضحية المخطوف وطالبوه بفدية مقدارها 100 الف دولار امريكي مقابل اطلاق سراحه.

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