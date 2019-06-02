محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول

2019/06/02 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-  بغداد / المدى

واصل مهاجم المنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي كتابة التاريخ مع فريقه اللندني، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 إثر فوزه على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي جرت على ملعب واندا ميترو بوليتانو بالعاصمة الاسبانية مدريد.محمد صلاح نجح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، بالتواجد في نهائي المسابقة الأوروبية مرتين متتالتيين، كما بات الفرعون المصري، خامس لاعب أفريقي يسجل في النهائي.حيث سبق محمد صلاح في التسجيل كل من الجزائري رابح ماجرمع فريق بورتو البرتغالي ، و العاجي ديديه دروغبا مع فريق تشيلسي الانكليزي و الكاميروني صامويل إيتو مع برشلونة الاسباني و السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول خلال نهائي الموسم الماضي في مرمي ريال مدريد الإسباني.وبات محمد صلاح أول لاعب مصري يسجل في نهائي دوري الأبطال ويتوج بلقب الشامبيونزليغ مع فريق ليفربول حيث أعتبر هدفه الذي سجله في مرمى توتنهام بعد 108 ثواني هو ثاني أسرع هدف في المباراة النهائية بعد هدف الايطالي باولو مالديني لميلان الذي سجله بعد 50 ثانية في مرمى ليفربول عام 2005 .وجه اللاعب المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنكليزي، رسالة لعشاقه بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز.



وقال صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر ) أمس الأحد، عقب التتويج الأوروبي:" صدق أحلامك واعمل باجتهاد، سيتحقق هدفك" مرفقاً تلك الرسالة بصورة له مع لاعبي ليفربول يحمل فيها كأس البطولة.وأصبح صلاح أول لاعب مصري عبر التاريخ يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.وفي تطور لاحق حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، على تهنئة محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنكليزي، وذلك بعد فوزه مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.وساهم صلاح في هذا التتويج بقوة، بعد أن أحرز هدف التقدم للريدز من ركلة جزاء، مطلع الشوط الأول، ليصبح بذلك أول لاعب مصري يحصد اللقب.وأعرب وزير الرياضة المصري في تصريحات تلفزيونية، عن سعادته بما حققه محمد صلاح، مشيراً إلى أنه شرف مصر بأكملها.كما حرصت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، على تقديم التهنئة لصلاح، عبر صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.وقالت : "يهنئ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الشعب المصري، ومجلس إدارة اتحاد الكرة بهذا الإنجاز الكبير الذي سجل في تاريخ الكرة المصرية بشكل خاص والرياضة بصفة عامة".وختمت اللجنة الاولمبية المصرية تهنئتها بالقول : يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التهنئة لمحمد صلاح، الذي أصبح مصدر سعادة الجماهير المصرية، ونتمنى أن يوفقه الله في خطواته القادمة، ويوفق منتخبنا الوطني في نهائيات كأس الأمم الأفريقية القادمة التي ستقام في مصر في شهر حزيران المقبل .

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