2019/06/02 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

لم يتأخر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الرد سريعا على تهمة الاغتصاب التي طالته قبل أيام، لينهي الجدل في منشورعلى حسابه بموقع إنستغرام.

وأكد نيمار أنه "وقع ضحية "لفخ" نصبته عارضة أزياء برازيلية، قبل أن ينشر محادثاته معها على تطبيق واتساب بالكامل، ليكشف براءته من اتهامات الاغتصاب.

واتهمت عارضة أزياء، النجم البرازيلي لاعب فريق باريس سان جرمان، باغتصابها في أحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة "غارديان" البريطانية".

وتورد وثيقة من الشرطة، حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، أن" حادثة الاغتصاب وقعت يوم 15 مايس في الساعة الثامنة وعشرين دقيقة مساء في فندق فخم في باريس".

ولكن رد نيمار جاء سريعا الأحد، إذ نشر محادثاته مع الفتاة منذ أول رسالة على واتساب، وأظهرت الرسائل المتبادلة أن الفتاة أرادت إقامة علاقة مع قائد المنتخب البرازيلي السابق بشكل صريح".

كما أثبتت الرسائل المتبادلة رغبة الفتاة في مقابلة اللاعب مجددا، كما طلبت منه إحضار هدايا تذكارية لابنها لوكا، الذي يحب نيمار، وهو ما وافق عليه نيمار فورا.

كما لم تتردد عارضة الأزياء بإرسال الصور "الخلاعية" للاعب على الواتساب.

وظهر نيمار مستاءً، وقال "أنا متهم بالاغتصاب وما أمر به هو أمر مزعج جدا، أود أن أريكم المحادثات الحميمة التي تبادلتها مع هذه الفتاة كي أكشف لكم ما حصل بالفعل، ما حدث هو محادثة طبيعية بين رجل وامرأة تربطهما علاقة حميمة".

وأضاف "هناك أشخاص يرغبون باستغلال الآخرين وتحقيق الفوائد، وهو أمر محزن جدا، الأمر لم يؤذني أنا فقط، بل عائلتي أيضا".

وجاءت ردود الفعل من الصحفيين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي مساندة للنجم البرازيلي، واعتبروا أن رسائل الواتساب تبرئ اللاعب تماما.

بغداد اليوم

كشف مصدر من داخل اتحاد الكرة، اليوم الاحد، ان الاتحاد قد يضطر لاستلاف مبلغ مالي وتمويل رحلة منتخب العراق بكرة القدم الى تونس واجراء لقاء ودي مع المنتخب التونسي يوم الجمعة المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ال

بغداد اليوم

ذكر عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة حسين الخرساني اليوم الاحد ،ان اتفاقا جرى داخل الملاك التدريبي لمنتخب العراق الى اختيار البدلاء للمبعدين عن قاىمة الفريق قبل السفر الى تونس ولقاء منتخب بلادها.

وقال الخرساني في حديث لـ (بغداد اليو

بغداد اليوم/ متابعة

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني ينوي عرض ثلاثة من لاعبيه على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات لاعبه الفرنسي بول بوجبا خلال هذا الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز&qu

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( واتساب "ينقذ" نيمار من تهمة الاغتصاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( واتساب "ينقذ" نيمار من تهمة الاغتصاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).