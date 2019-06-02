“فيديو”..أهالي بلدة ابي صيدا يهجرون من منازلهم على أيدي ميليشات مسلحة ويناشدون عبد المهدي.

2019/06/02 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق اهالي قرية أبو خنازير في بلدة أبي صيدا التابعة لمحافظة ديالى العراقية يناشدون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتدخل لوقف اعتداءات الميليشيات الطائفية على قريتهم وايقاف تهجيرهم وإعادتهم إلى منازلهم

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