الإتحاد الوطني يتوقع استكمال الكابينة بعد العيد ويتمسك بهذه الوزارة

2019/06/02 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ رجحت نائبة كردية، اليوم الأحد، اكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي، بعد عطلة عيد الفطر.وقالت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ديلان غفور، في تصريح صحفي انه “من المقرر ان يعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق الـ 11 من شهر حزيران الجاري، جلسة اعتيادية، مشيرة الى ان جدول اعمال الجلسة لم يتم نشره الى الان”.ورجحت، ان يضيف رئيس مجلس النواب فقرة اكمال الكابينة الوزارية الى جدول اعمال الجلسة في حال صدورها، مبينة ضرورة حسم الملفات الوزارية وخصوصا وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين.واشارت غفور الى، ان مسألة عدم حسم الوزارتين الامنيتين تعملان لهما تأثير سلبي على الوضع الأمني وتعملان على خلق ثغرات أمنية تؤدي الى تنشيط خلايا داعش النائمة.وفيما يخص حصة الاتحاد الوطني من الكابينة الوزارية قالت غفور، ان “الاتحاد الوطني مصر على ان تكون وزارة العدل من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، وذلك بحسب الاستحقاق الانتخابي، على الرغم من انه لا يوجد شيء رسمي حول هذا الموضوع.

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