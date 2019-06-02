نائب عن ديالى يطالب عبد المهدي بتعزيز القطعات العسكرية بالمحافظة

2019/06/02 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن محافظة ديالى النائب برهان المعموري، الأحد، القائد العام للقوات المسلحة بتعزيز القطعات العسكرية لمنع حدوث اي خرق امني بالمحافظة.

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