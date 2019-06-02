عبد المهدي: الوضع الأمني في كركوك مسيطر عليه رغم التداخلات والتعقيدات

2019/06/02 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، ان الوضع الأمني في محافظة كركوك مسيطر عليه رغم التداخلات والتعقيدات، مبينا ان داعش هو العدو الوحيد ويجب الاستمرار بملاحقة بقاياه.

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