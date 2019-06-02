تربية نينوى تكشف عن سلامة الموقف الامني لموظفيها

2019/06/02 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى، اليوم الأحد، سلامة الموقف الأمني لأكثر من 800 من منتسبيها.

وذكرت المديرية في بيان تلقت"العهد نيوز" نسخة منه، أنه

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