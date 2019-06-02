العراق يعري قمة مكة!!

2019/06/02 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد عبد السادة

في ظل إقصاء سوريا عن مقعدها في جامعة الدول العربية، وفي ظل مصادرة المقعد اليمني وسلبه من ممثلي الشعب اليمني الحقيقيين - وهم

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