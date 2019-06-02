مصير الأطفال الايزيديين في يوم حماية حقوقهم

2019/06/02 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو كان للطفل الايزيدي الحصة الاكبر من المعاناة والمأساة فقد الكثير منهم آباءهم او أمهاتهم والبعض منهم خسروا كلاهما و مصيرهم لازال مجهولا مع احتفالات العالم بيوم حماية حقوق الطفل.“جيهان شمو” مديرة سنتر هرمان التابع لمنظمة Our Bridge تقول في حديث ل “ايزيدي 24” ان “الأطفال الايزيديين يعانون […]

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