فلسطين و الاردن تستنكران الاقتتحامات الاسرائيلية للمسجد الاقصى

2019/06/02 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت فلسطين، بهيئاتها الإسلامية والسياسية، وكذلك الأردن، الاقتحامات التي قام بها المستوطنون الإسرائيليون للمسجد الأقصى في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك.وقال المجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، إن “تصرفات شرطة الاحتلال واذرعها الأمنية ومن خلفها مجموعات الـمتطرفين بلغت حدا من الصلافة والغطرسة”.وحمل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن “انجرارها وتماهيها مع دعوات...

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