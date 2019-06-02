2019/06/02 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..اطلاق سراح اوس الخفاجي امين عام لواء ابي الفضل العباس

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اطلاق سراح اوس الخفاجي امين عام لواء ابي الفضل العباس وكالة خطوة برس.

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