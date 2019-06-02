علماء: واحد من كل 6 أشخاص كائن فضائي

2019/06/02 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن علماء غربيون، بعد عدة دراسات، أن حوالي مليار شخص على كوكب الأرض يعودون إلى حضارات من خارج كوكب الأرض.واعتمد العلماء على نظريتهم الغريبة بناء على تحاليل الدم وغيرها من المؤشرات التي كانت تتمتع بها هذه الفئة من الأشخاص، وفقا لموقع “وان”.وقال العلماء أن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بعامل سلبي لنظام الزمرة […]

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