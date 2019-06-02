عبد المهدي: يجب الاستمرار بملاحقة بقايا داعش

2019/06/02 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعه الدوري، الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، مؤكدا أنه يجب الاستمرار بملاحقة بقايا "داعش".وذكر بيان لمكتب عبد المهدي اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، أن الاجتماع خصص للتداول في اوضاع محافظة كركوك ، بحضور محافظ كركوك وقائد العمليات في المحافظة ، حيث تم تقييم وضع ...

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