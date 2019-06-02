الحشد الشعبي يشارك باجتماع أمني لمناقشة خطة العيد في النجف الأشرف (صور)

2019/06/02 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت هيئة الحشد الشعبي/ مديرية النجف الأشرف، الأحد، في الاجتماع الامني الذي عقده قائد شرطة النجف العميد محسن الجابري لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة الخاصة بعيد الفطر المبارك.وقال موفدنا، إن هيئة الحشد الشعبي/ مديرية النجف الأشرف شاركت في الاجتماع الامني الذي عقده قائد شرطة النجف العميد محسن الجابري، اليوم، لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة الخاصة بعيد ...

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