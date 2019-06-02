فيدرر يتخطى ألأرجنتيني “ماير” و يتأهل لربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة

2019/06/02 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمرت العودة الرائعة لروجر فيدرر إلى بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعدما تأهل اللاعب السويسري إلى دور الثمانية عقب درس قاس للأرجنتيني ليوناردو ماير ليفوز 6-2 و6-3 و6-3.وشق فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، والعائد إلى رولاس جاروس بعد غياب ثلاث سنوات، طريقه بدون عناء في الأدوار الأولى ولم تكن مواجهته ضد...

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