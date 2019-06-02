ترامب يحث بريطانيا على الخروج دون اتفاق من الاتحاد الاوربي و عدم دفع اي مستحقات

2019/06/02 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، وعلى رفض دفع 39 مليار جنيه (50 مليار دولار) متفق عليها كـ”فاتورة” “الطلاق” بين الطرفين.وتأتي تصريحات ترامب الجديدة لصحيفة “صنداي تايمز” البريطانية، بعد يومين من تأكيده لـصحيفة “ذي صن” الشعبية، أن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون رئيسا “ممتازا”...

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