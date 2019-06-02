حكومة الوفاق تعلن أسقاط طائرة مسيرة لقوات الجيش الليبي

2019/06/02 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، أن وحداتها أسقطت طائرة مسيرة تحمل علم الإمارات كان يستخدمها عناصر “الجيش الوطني الليبي” في معركة طرابلس.وقال المكتب الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، التي تشنها حكومة الوفاق ردا على هجوم “الجيش الوطني الليبي” على العاصمة: “قواتنا البطلة التابعة للمنطقة العسكرية الغربية تسقط طائرة بدون طيار تحمل...

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