النفط يتغلب على السماوة في الدوري الممتاز لكرة القدم

2019/06/02 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ رياضية

فاز

فريق النفط بصعوبة على فريق السماوة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب

الاخير لحساب الجولة 30 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وسجل

هدف الفوز الثمين لفريق النفط مهاجمه الشاب محمد داوود في الدقيقة 45 من زمن المباراة.

وبهذا

الفوز ارتفع رصيد فريق النفط الى 43 نقطة بالمركز السادس بجدول ترتيب فرق الدوري الممتاز،

بينما تجمد رصيد فريق السماوة عند 27 نقطة بالمركز 18.

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