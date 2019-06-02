الاتحاد المغربي يتوجه للفيفا للأعتراض على المباراة النهائية في بطولة دوري ابطال افريقيا

2019/06/02 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم مراسلة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ومحكمة التحكيم الرياضية، بخصوص المباراة المثيرة للجدل، ضمن إياب الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي.ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع قوله إنه “تقرر مراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية لتقديم جميع الاعتراضات والوثائق” بشأن هذه...

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