الصربي “كاتانيتش” يعلن قائمة المنتخب العراقي لمواجهة تونس ودياً

2019/06/02 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الصربي سريتشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي قائمة منتخب أسود الرافدين المتوجهة إلى تونس لخوض المباراة الدولية الودية، أمام نسور قرطاج، على الملعب الأولمبي برادس، يوم الجمعة المقبل.وسيغادر منتخب العراق إلى العاصمة التونسية وسيتوقف الدوري العراقي الممتاز بعد دعوة اللاعبين.وضمت قائمة منتخب العراق كلًا من: “جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح لحراسة المرمى...

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