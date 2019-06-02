مكتب السيستاني : “يتوقع ان يكون هلال شهر شوال في مساء يوم الثلاثاء”

2019/06/02 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : كشف مكتب المرجع الديني الاعلى، علي السيستاني في النجف، اليوم الأحد، عن توقعه لرؤية هلال عيد الفطر المبارك لهذا العام.وجاء في كراس مواقيت الاهلة الصادر عن مكتب المرجع الاعلى، “يتوقع ان يكون هلال شهر شوال في مساء يوم الثلاثاء (29/رمضان/1440هـ) الموافق (4/حزيران/2019م) في افق مدينة النجف الاشرف عند غروب الشمس في […]

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