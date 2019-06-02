دراسة: واحد من كل 6 أشخاص كائن فضائي

2019/06/02 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن علماء غربيون، بعد عدة دراسات، أن حوالي مليار شخص على كوكب الأرض يعودون إلى حضارات من خارج كوكب الأرض.

واعتمد العلماء على نظريتهم الغريبة بناء

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