الموافقة على صرف 500 مليار دينار للفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة

2019/06/02 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، اليوم الاحد، موافقة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على صرف مبلغ 500 مليار دينار عراقي تمثل الدفعة الثالثة

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