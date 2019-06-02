زراعة ذي قار تطلق وجبة جديدة من اصبعيات الاسماك باهوار المحافظة

2019/06/02 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير زراعة ذي قار فرج ناهي ،الاحد، عن إطلاق كميات اضافية جديدة من اصبعيات اسماك الكارب في اهوار كرمة بني سعيد.

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