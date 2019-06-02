‭ ‬السمنة‭ ‬مرعبة‭ ‬مثل‭ ‬التدخين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬بعد‭ ‬عشر‭ ‬سنوات

2019/06/02 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ أظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬لخدمة‭ ‬الصحة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬أن‭ ‬أمراض‭ ‬السرطان‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬السمنة‭ ‬ستزيد‭ ‬بنسبة‭ ‬62‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العقد‭ ‬المقبل،‭ ‬لتصبح‭ ‬بذلك‭ ‬مثل‭ ‬التدخين‭.‬وأوضحت‭ ‬بيانات‭ ‬خدمة‭ ‬الصحة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬أنه‭ ‬بحلول‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت،‭ ‬سيصاب‭ ‬100‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬بأورام‭ ‬سرطانية‭ ‬نتيجة‭ ‬زيادة‭ ‬الدهون،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ […]

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