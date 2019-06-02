2019/06/02 | 20:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن – الزمان أظهرت بيانات لخدمة الصحة الوطنية في بريطانيا أن أمراض السرطان الناجمة عن السمنة ستزيد بنسبة 62 في المئة بحلول نهاية العقد المقبل، لتصبح بذلك مثل التدخين.
وأوضحت بيانات خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا أنه بحلول ذلك الوقت، سيصاب 100 شخص في اليوم بأورام سرطانية نتيجة زيادة الدهون، وفق ما ذكرت صحيفة […]
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وأوضحت بيانات خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا أنه بحلول ذلك الوقت، سيصاب 100 شخص في اليوم بأورام سرطانية نتيجة زيادة الدهون، وفق ما ذكرت صحيفة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السمنة مرعبة مثل التدخين في بريطانيا بعد عشر سنوات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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