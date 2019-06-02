2019/06/02 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أجرتها‭ ‬جامعة‭ ‬«إيست‭ ‬أنجليا»‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬6‭ ‬أشهر،‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬كوب‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬يقلل‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭ ‬الخطيرة‭.‬ووجد‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن،‭ ‬ممن‭ ‬تناولوا‭ ‬150‭ ‬جرامًا‭ ‬من‭ ‬الفاكهة‭ ‬هذه‭ ‬يوميًا،‭ ‬شهدوا‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬مع‭ ‬قلة‭ ‬تصلب‭ ‬الشرايين،‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬يقي‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬يقي‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).