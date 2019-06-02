2019/06/02 | 20:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن – الزمان كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة «إيست أنجليا» على مدى 6 أشهر، عن أن تناول كوب واحد من التوت الأزرق يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة.
ووجد العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ممن تناولوا 150 جرامًا من الفاكهة هذه يوميًا، شهدوا زيادة في تدفق الدم مع قلة تصلب الشرايين، […]
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ووجد العلماء أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ممن تناولوا 150 جرامًا من الفاكهة هذه يوميًا، شهدوا زيادة في تدفق الدم مع قلة تصلب الشرايين، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوت الأزرق يقي من أمراض القلب والشرايين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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