سان جيرمان يدخل على خط التعاقد مع ثنائي نابولي

2019/06/02 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دخل نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم على خط التعاقد مع ثنائي نادي نابولي الإيطالي، المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، ولاعب خط الوسط البرازيلي ماركيس ألان.وبحسب موقع Telefoot الإيطالي، فإن الفريق الباريسي سيقوم بمحاولة أخرى لضم ألان، بعدما رفضت إدارة نابولي بيع لاعبها البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل […]

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