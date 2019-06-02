المعموري يطالب عبد المهدي بتعزيز القطعات العسكرية في ديالى

2019/06/02 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد طالب رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى، النائب برهان المعموري، الأحد، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بتعزيز القطعات العسكرية لمنع حدوث اي خرق امني مستقبلاً.وقال المعموري في بيان تلقته /المعلومة/، ان “بعض مناطق محافظة ديالى تتعرض بين الحين والآخر إلى خروقات أمنية تؤدي إلى استشهاد وجرح عدداً من أفراد القوات […]

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