تربية نينوى تعلن سلامة الموقف الأمني لأكثر من ٨٠٠ من منتسبيها

2019/06/02 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلنت المديرية

العامة لتربية نينوى اليوم الاحد ورود سلامة الموقف الأمني لاكثر من ٨٠٠ لمنتسبيها

في محافظة نينوى “.

واكد المكتب الاعلامي لتربية نينوى في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، ” بأن العمل مستمر من أجل إنهاء ملف التصاريح الأمنية وان

موظفي وحدة الأمن والتصاريح الأمنية مستمرون بعملهم لإنهاء ملف التصاريح الخاص بموظفي

تربية نينوى.

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