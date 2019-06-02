2019/06/02 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد القيادي في

تحالف الاصلاح النائب طلال خضير الزوبعي رفعه دعوى قضائية جديدة بشأن بطلان انتخاب

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

وقال الزوبعي في تصريح صحفي “رفعت دعوى جديدة ضد رئيس

مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن بطلان انتخابه بأدلة جديدة وموثقة”

وأضاف”هناك أدلة ووثائق جديدة تمكننا من إدانة الحلبوسي،

وكسب الدعوى”

واشار إلى أنه” تم التقدم بالدعوى اليوم الاحد المصادف 2/6/2019 مع كافة الوثائق وتم قبولها من قبل المحكمة الاتحادية وأنا متأكد من كسبها.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوبعي يكشف عن رفع دعوى قضائية بشأن انتخاب الحلبوسي لرئاسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوبعي يكشف عن رفع دعوى قضائية بشأن انتخاب الحلبوسي لرئاسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).