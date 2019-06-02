التجارة تعلن موافقة رئيس الوزراء على صرف 500 مليار دينار للفلاحين المسوقين لمحصول الحنطة

2019/06/02 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلن

وزير التجارة محمد هاشم العاني، الاحد، موافقة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي،

على صرف مبلغ 500 مليار دينار عراقي تمثل الدفعة الثالثة من مستحقات الفلاحين والمزارعين

المسوقين لمحصول الحنطة.

وقال

العاني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “هذا المبلغ يمثل الدفعة

الثالثة من مستحقات الفلاحين هذا الموسم التي اوعز بها رئيس مجلس الوزراء، والتي اسهمت

في دفع استحقاقاتهم خلال 72 ساعة ومن خلال اليات سريعة تضمن حقوقهم”.

واضاف،

ان “هذه خطوة مهمة لدعم الفلاح العراقي الذي يسهم في تأمين الحبوب والحفاظ على

الامن الغذائي”، مشيرا الى ان “فروع الشركة العامة لتجارة الحبوب واصلت عمليات

دفع المستحقات دون تأخير ولم يؤشر لدينا اي حالة تباطؤ في دفع المستحقات للفلاحين المسوقين

لمحصولهم الى مراكز التسليم الامر الذي يؤكد انسيابية عمليات تسليم المستحقات”.

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