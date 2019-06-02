جواد الديوان - خزعة سائلة للكشف عن السرطان

2019/06/02 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_الديوان اوضحت شركة في كاليفورنيا، مؤخرا، ان فحص دم تجريبي لديها بامكانه الكشف عن السرطان بكل انواعه، وفي بداياته الاولى، وكانت النتائج الخاطئة قليلة جدا.اي ان لهذا الفحص التجريبي حساسية عالية للسرطان.ودراستهم شملت مصابين وغير مصابين بالسرطان.قدمت الشركة Grail Inc.النتائج في يوم (الجمعة) لتقدمها في اليوم التالي خلال اجتماع الجمعية الامريكية للاورام في شيكاغو.نتائج الدراسة غير منشورة في اي مجلة علمي......

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