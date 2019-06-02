الحزب الشيوعي السوداني - دورة اللجنة المركزية الاستثنائية ابريل 2019 حول الوضع السياسي الراهن والمستجدات

2019/06/02 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_السوداني دورة اللجنة المركزية الاستثنائية ابريل 2019 حول الوضع السياسي الراهن والمستجداتتقديمعقدت اللجنة المركزية دورة استثنائية في يوم الجمعة 19 ابريل، لمناقشة ورقة مقدمة من المكتب السياسي بتاريخ "حول الوضع السياسي الراهن والمستجدات" وبعد نقاش مستفيض للورقة وما طرأ منذ كتابتها من متغيرات أقرت اللجنة المركزية الورقة مع استيعاب الاضافات والمناقشات وقررت اصدار وثيقة بذلك.*حول ......

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