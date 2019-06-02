طلعت رضوان - خلفيات هزيمة بؤونة/ يونيو1967

2019/06/02 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان أسهب ضباط يوليو1952فى مذكراتهم عن أحداث هزيمة يونيو67..واكتفى خالد محيى الذين بذكرأنّ ((هزيمة يونيولم تكن هزيمة عسكرية، بل هى فى الجوهرهزيمة سياسية لنظام، فشلتْ آلياته فى اكتشاف ما إذا كانت مصرجاهزة للحرب أم لا..وبعد الهزيمة كانت هناك فرصة تاريخية لتحقيق الديمقراطية، لكن هذه الفرصة ضاعتْ، لأنّ الديمقراطية تتطلب من الحاكم أنْ يـُـقـدّم تنازلات للشعب..ولكن عبدالناصررفض- رغم الهزيمة- لتقديم أ......

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