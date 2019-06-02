2019/06/02 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بداية المباراة: نفط الجنوب x نفط الوسط – ملعب الفيحاء – البصرة

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