الموصل تقرر منع بيع وتداول الألعاب الخطرة

2019/06/02 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت قائممقامية مدينة الموصل في محافظة نينوى، منع بيع وتداول الألعاب النارية وكرات “الصجم” .وجاء في وثيقة صدرت عن القائممقامية، إنه استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة ٣٩ و ٤١ من قانون المحافظات غير المنظمة بأقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل ولحلول عيد الفطر المبارك وحرصا منا على صحة وسلامة المواطنين وخاصة

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