2019/06/02 | 20:57

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القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في قضاء طوز خرماتو

الاحد

02

حزيران

2019 :

08:40 pm

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بعد معلومات استخبارية ابطال فرقة الرد السريع يلقون القبض على عصابة

تتاجر بالمخدرات في قضاء طوز خرماتو فيما صادرت كميات كبيره من

المخدرات نوع كرستال واختام وهويات وباجات مزوره تابعه لهيئة الحشد

الشعبي

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