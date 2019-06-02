ایران تشارك فی معرض اکسبو دبي 2020

2019/06/02 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام الشركة الوطنية للمعارض الدولية "بهمن حسین زاده" عن

مشارکة ايران في معرض #إكسبو دبي 2020.

وحول اوضاع المعارض في ايران لفت حسین زاده الى اقامة ما يتراوح 500

الی 600 معرض سنویا في انحاء البلاد.

وقال حسین زاده ان المساحة المخصصة للجناح الایراني في معرض 2020

تبلغ الفين و12 مترا؛ متوقعا زيارة مالا يقل عن 25 مليون زائر

للجناح الایراني خلال فعاليات المعرض.

وصرح هذا المسؤول الايراني بان تطوير وزيادة الصادرات من خلال إقامة

معارض دولية ووجود شركات إيرانية في الفعاليات الخارجية، من الأهداف

التي يتعين متابعتها في العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس

2020) والتخطيط للمشاركة في 17 معرضا دوليا على صعيد آسيا وأوروبا

وأفريقيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الدول المجاورة والصين والهند

بهدف زيادة نطاق التعاون في تنظيم المعارض وتبادل فضاء المعارض بين

إيران وهذه الدول.

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