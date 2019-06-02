مكتب برهم صالح ” يحجب ” فيديو لقائه مع السفير الايراني ويعرض فيديوهات مع 4 سفراء آخرين (فيديو)

2019/06/02 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : استمع سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا في بغداد الى شرح من الرئيس العراقي برهم صالح فور عودته الى العراق بعد احضوره اجتماعات القمتين الاسلامية والعربية في مكة المكرمة . صالح شرح للسفراء الثلاثة ” أن سياسة العراق ترتكز على الابتعاد عن سياسة المحاور لأي طرف وعلى تكثيف الجهود عبر الممرات الدبلوماسية للوصول إلى حلول سياسية […]

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