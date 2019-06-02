موسوي: تصريحات بومبيو مبنية على استمرار خطط الضغط على إيران

2019/06/02 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وصفت إيران، اليوم الأحد، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأنها مبنية على استمرار خطط الضغط على طهران.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن تصريحات بومبيو حول استعداد بلاده للحوار مع طهران شريطة تغيير سلوكها “مبنية على استمرار الضغط الواسع على إيران”، مشددا على أنها لا يمكن أن تعتبر اللعب بالكلام […]

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